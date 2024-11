I dalje poriče sve: Evo kako je Anđela odgovorila na škakljivo pitanje o odnosu sa Gastozom (VIDEO)

Cveta!

Upravo je počela Igra istine, a Marko Đedović je postavio prvo pitanje za Anđelu Đuričić:

- Da li misliš da je tvoje ponašanje normalno ove sezone i da li misliš da je tvoj odnos sa Gastozom normalan? - upitao je Marko.

- Mi nismo u vezi, ali kao da smo par, spavamo zajedno, mi vreme provodimo zajedno, funkcionišemo kao da smo u vezi. Ja se ne bojim ulaska u vezu, ali idemo lagano. Mi sve radimo lagano i ništa ne krijemo, on meni jako prija. Ja se ne bunim što mi govore da sam folirant, ali to mi ne smeta, ja znam kako se osećam i koliko mi on prija. Naš odnos mi je kvalitetan od mnogih odnosa. Mene ne zanima da li će neko da kaže da li sam ja bezlična jer nismo ušli u vezu.

- Šta bi promenila kod njega? - upitao je Gruja.

- Ne bih ništa - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.