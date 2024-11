Od petka se vraća na male kanale: Miljana Kulić jača nego ikad, donela odluku da ponovo vodi ''Radio Miksetu'' (VIDEO)

Spremna!

Miljana Kulić i Iva Ilić okušale su svoju sreću tako što su otišle kod Drveta mudrosti kako bi predložile sjajnu ideju, a zauzvrat dobile viski. Naime Miljana je predložila da od petka ponovo vodi svoj ''Radio mikseta'', što je Drvo odmah prihvatilo.

- Drvo, javi nam se - rekla je Miljana.

- Dobro veče, kako ste? - upitalo je Drvo.

- Super, ja sam došla da ti predložim da od petka počnem da vodim moju emisiju ''Radio Mikseta'', znaš kako ja to vodim. Mogu sama, mogu sa Galencetom, ali on neće shvatiti ozbiljno, ali ja to želim ozbiljno da radim i ako si za da nam daš viskija za nas dve, kupila sam dva piva, samo pola sam popila. Možda misliš da sam pijana, ali nije ti ravna površina - rekla je Miljana.

- Oduševljen sam idejom što ćeš ponovo voditi ''Radio Miksetu'' - reklo je Drvo.

- Onda hajde da nazdravimo. Bez tebe Drvence ja sam samo beznadežan slučaj, ne mogu muškarce i žene - rekla je Miljana.

- Obzirom na to da me jako raduje ideja za ''Radio Miksetu'', alkohol će vas čekati u sandučetu da možete da nazdravite - reklo je Drvo.

- Nemoj alkohol, nego viski. ''Radio Mikseta'' je ozbiljna stvar - rekla je Miljana.

- Nećemo se cenkati, hajde da vidite šta ste dobile - reklo je Drvo.

- Nemoj da me razočaraš, to je ozbiljna stvar - rekla je Miljana.

- Lepo se provedite na žurki - reklo je Drvo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.