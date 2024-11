Sada je i zvanično: Munjez priznao da je bio intiman sa Jelenom Ilić tokom leta, Mateja odao svoju veliku tajnu (VIDEO)

Ovo će promeniti tok rijalitija!

Borislav Terzić Terza, Danijel Dujković Munjez, Stefan Karić i Mateja Matijević došli su kod Drveta mudrosti kako bi pokušali da dobiju alkohol. Oni su zauzvrat odali mnoge tajne, a ono što je sve šokiralo jeste priznanje Mateje da se u ''Elitu 8'' vratio zauzet, a Munjez je priznao da je bio intiman sa Jelenom Ilić nakon ''Elite 7''.

- Drvo ja sam po izlasku odavde bio napolju tri nedelje. Ja sam se zaljubio i vratio sam se zauzet. To je devojka o kojoj sam pričao sve vreme unutra i pokazivao njenu sliku. Neću da joj pominjem ime jer je pobedila na izboru za Miss u Hrvatskoj i ne sme da se pominje. Došla je kod mene i bili smo zajedno dve nedelje, vratio sam se zauzet. Ovde me niko ne zanima, misli su mi spolja. Sve ovde moje se zasniva na tome da sam zauzet, zaljubljen sam jako. Ona je trebala da ide na finale izbora za Miss na Filipine, ali je odložila i došla je kod mene da bude uz mene kad mi je najteže. Napravio sam joj problem kad sam pokazivao sliku, ona po ugovoru ne sme da se provlači. Ja sam stvarno zaljubljen i ne zanima me ništa ovde - rekao je Mateja.

- Drvo moram nešto da ti priznam. Što se tiče stana u kom sam spavao, dva dana nije bila Izabela u stanu i to je dovoljno da kažem, ali nikada nećete čuti od mene šta je bilo. Poenta je da je Jelena govorila da je Izabela bila četiri dana u stanu, a nije bila, bila je dva dana - rekao je Munja.

- Meni se rekao da je bila praćka - rekao je Mateja.

- Sad moram da čujem Terzu i Stefana, a onda će možda biti dovoljno osam piva - reklo je Drvo.

- Ja sam večeras ispratio situaciju u Eliti između Bebice i Teodore. Teodora ne može Bebicu više da podnese, večeras su se opet posvađali, on je pritiska, kao nije mu dobro - rekao je Terza.

- Dobićete alkohol, biće vam ostavljen u sandučetu. Nečiju tajnu ću prihvatiti, a neku ne - reklo je Drvo.

Autor: N.P.