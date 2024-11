Priznao koju bi za snajku: Najov brat otkrio kako gleda na njegov odnos sa Poršelinom, pa priznao da li ga vidi sa Teodorom ili Slađom

Tokom emisije Pitam za druga, voditelji Joca Novinar i Panda su razgovarali preko video poziva sa bratom aktuelnog učesika ELite, Nikole Škatarića Naje, Danilom.

Danilo je komentarisao ponašanje svog brata u Eliti, ali i njegov odnos sa Slađom Poršelinom:

- Iskren da budem, ovo nije moj brat Najo, ovo nije ono što je on pričao. On se zakačio na Poršelinu, zbog čega, ne znam. Postoji ta cura napolju, kojoj je on dao obećanje pre nego što je ušao, njih dvoje nisu raskristili ništa, a ona mu je rekla da će ga čekati, ali Poršelina mu se nakačila - rekao je Danilo pa dodao:

- Oni su bili tri i po godine u vezi, a taj raskid je bio pred Elitu, ali su se dogovorili da ga čeka. Ona je mnogo bolja od Poršeline, za koju ja ne znam šta da kažem. Ona juri njega, pruža mu ljubav, ali on to ne voli, mi se njemu nikada nismo mešali u odabir devojaka, ali on je švaler ja ga znam, a obećanje koje je dao toj curi napolju, on je to prekršio.

Danilo je otkrio kako gleda na odnos sa Naja i Teodore:

- Ja više vidim Naja uz Teodoru, a deluje mi da on čeka zeleno svetno od nje, ali i ona od njega. Moram da kažem da ja mislim da je Teodora iskoristila Bebicu za ulazak, a ona ne želi da joj se Bebica nakači na vrati, jer znamo svi kakav je Bebica.

Autor: N.B.