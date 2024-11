Teodora opet magarči Bebicu? Progovorila o fleru sa Najom, Karić brutalno sasekao Terzu i nju! (VIDEO)

Pobegla glavom bez obzira!

Borislav Terzić i Danijel Dujković Munjez pozvali su Teodoru Delić i Nikolu Škatarića na suočavanje u radio-emisiju "Amnezija" kako bi saznali da li su tačne spekulacije da su sinoć flertovali na žurki.

- Da li se tebi Teodora sviđa? - pitao je Munja.

- Da, ja sam to rekao - odgovorio je Škatarić.

- Ja sam samo čula od drugih ljudi da on mene gleda. Ja ništa nisam primetila niti me interesuje. Ja sam primetila da mi ti pokazuješ na njega, ali mene to ne interesuje. Ne zanima me ni što se ja njemu sviđam, mene interesuje jedan dečko, a to je onaj sa kim sam - govorila je ona.

- Da li ti je Najo sinoć slao poljupce? - pitao je Terza.

- Ja to nisam primetila - odgovorila je Delićeva.

- Rekla si da ti se sviđa jedan dečko, treba da kažeš da voliš Bebicu. Ti moraš da budeš ozbiljnija - umešao se Lepi Mića.

- Bebica se naljutio kad sam ja tebi(Terzi) namignula i nasmejala se. On je istripovao da je za nekog drugog, ja sam mu posle objasnila - dodala je Teodora.

- Sve će da demantuje, pustićemo vreme - rekao je Najo.

- Samo ću da pitam, da li je moguće da ste ti i Terza u dobrim odnosima? Nema je rekao neke stvari, a ti si rekla da je lažov - ubacio se Stefan Karić.

- Da, uvek ćemo biti u dobrim odnosima - rekla je ona.

- Vi se samo blamirate - poručio je Stefan.

Autor: A. Nikolić