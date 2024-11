Dao im podršku: Bivši zadrugar pohvalio Gastoza i njegov odnos sa Anđelom, pa otkrio zbog čega je ona pala na njega

Današnju emisiju RedAkcija vode Milica Krasić i Joca Novinar.

Filip Reljić je bio današnji gost koji je komentarisao odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza:

- Za njije moglo bolje da se desi, on ju je obasipao pažnjom, i to joj prija, a on se zaljubio. Meni je sada jako zanimljivo i biće tek zanimljivo kada su ozvaničili vezu. - rekao je Filip pa dodao:

- Mnogi bi rekli da ona nije prava devojka za Gastoza, ali meni deluje da jeste, iako je imala lošu prošlost, pa svi imamo lošu prošlost. Meni se čini da on u njenoj glavi ne ide uz nju, ali ima nešto što ju je osvojio na foru.

Filip je nakon toga prokomentarisao to što je Anđela ljubomorisala Gastozu:

- To je normalno tamo, ali treba da ide polako. Mora ona da prelomi neke stvari da li je to to.

Autor: N.B.