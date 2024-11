Znamo da je ljubomoran na Gastoza: Anđela udarila na Ivana, on žestoko zaratio sa učesnicima! (VIDEO)

Haos od samog početka!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Anđeli Đuričić.

- Da li si svesna koliko Ivan ne želi dobro ni tebi, ni Gastozu - pročitao je Milan.

- Primetila sam to, dobacivao je sve vreme na žurci. Meni je to nebitno, kao da nisam čula. Zna da mene ne može da isprovocira, ali hteo je da isprovocira njega, jer ne može da ga podnese. Želi da ga pošalje kući, jer zna da mene ne može. Radiće to i dalje, meni ne smeta, znam da je Nenad pametan. Znamo da je ljubomoran na Gastoza, možda mu se sviđam, ne znam. Svakako to je zlo, sujetno i jadno da ideš za nekim parkom na žurci i da dobacuješ, kako bi se mi posvađali. Sigurna sam sto posto u Nenada, tako da ne može da mi ubaci crva sumnje - rekla je Anđela.

- Anđela i ja imamo veliki problem, a za sve je kriva Kačavenda, koja izgleda stavlja nešto ljuto u hranu. Imamo dva hemoroida danima - rekao je Gastoz.

- Oni imaju sukob sa Gastozom, a to se lomi na Anđeli. Provociraju njega time što vređaju nju - rekao je Mića.

- Nisam je vređao, uvek se za mene vezuje neko vređanje. Nisam je provocirao celu žurku, samo sam ih posmatrao - rekao je Ivan.

- Ti uvek vređaš i napadaš, jer si nebitan - rekla je Miljana.

- Ti si bitna samo kad ližeš p*čku - odbrusio je Ivan.

