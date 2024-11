Zasela katedra za mahalanje: Karić sumnjičav u Asminove namere, Đedović dao sve od sebe da ga razuveri, pa opleli po Ivanu Marinkoviću (VIDEO)

Šok razgovor!

Marko Đedović i Stefan Karić poveli su razgovor o Asminu Durdžiću i ponovnom kontaktu sa ćerkom Norom.

- On jeste bio vezan za to dete, ali kada je on otišao sa Stanijom, to je nju povredilo i kao: "Sad ću ja tebi da je**m kevu", a je*ala i sebi i njemu kevu. Poslala je ona meni sve, poslao je i on meni pre ulaska. Rekla je i ona ovde, bile su cifre, prvo 500, pa 2.000. I on je poslao određeni novac njoj - rekao je Đedović.

- Ja koliko se sećam on je upadao u pekare, apoteke za Miću i to. Po tim nekim stvarima mogu da vidim da čovek voli medije i to - rekao je Karić.

- Stefane, pričamo o Alibabi - nasmejala se Kačavenda.

- Sada mi je ovo čudno, kao odjednom se izbacuje u medije da je dobar sa detetom - rekao je Stefan.

- Nije bilo nigde do kad sam ja ušao, od tada ne znam. Desilo se, ima 20 dana i više, to nigde nije bilo, ja ništa nisam - rekao je Marko.

- On je tri godine svakog dana bio sa tim detetom - rekao je Stefan.

- Meni je sve jasno i sve znam, neću jedne sekunde da snosim odgovornot (Milica, Terza i Sofija), ne pada mi na pamet...Alibaba je za njih, kakav god da je, ljudina! Na celu priču o detetu, on ustaje da priča o Alibabinom i Anelinom odnosu. Koga boli ku**c, oni mogu da se svađaju doživotno - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić