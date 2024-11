Ne može očima da je gleda: Ivan tvrdi da Anđela i Gastoz foliraju svoj dobar odnos, Đedović skočio na njega! (VIDEO)

Ponovo sukob mišljenja!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Anđeli Đuričić.

- Šta misliš, zašto je Ivan prišao i rekao ti da Gastoz ne može očima da te gleda - pročitao je Milan.

- Baš je tu rečenicu ponovio milion puta, a Jelena ne može očima da ga gleda. To je samo njegova sujeta, zloba i hoće da napravi neki problem između nas. Mene Gastoz najviše poštuje, ceni i najviše mi pruža pažnje, tako da sam sigurna u njega - rekla je Anđela.

- Verovatno sam to rekao, jer sam malo više popio. Znam kako izgleda Gastoz kad je zaljubljen u devojku, a njemu odgovara ova priča. Ona govori da je sigurna u njega, ali ni on, ni ona ne žele da uđu u vezu. On nju ne može očima da gleda, ne sviđa mu se, kako su mu se sviđale druge devojke - rekao je Ivan.

- Ljudi nisu u vezi, daju nam za pravo da pomislimo svašta. Ivan ne može da se pomiri s tim da je sve izgubio, ostaju mu samo problemi. Smatra da jedino može da pobedi Gastoza, time što će ga odaljiti od Anđele - rekao je Mića.

- Ja sam institucija za njega - kazao je Gastoz.

- Šta imaš protiv dvoje ljudi koji se ne svađaju, već se samo njuškaju - pitao je Đedović.

- Imam, jer vidim Gastozovu isfoliranost - rekao je Marinković.

- Ja tvrdim da je Gastoz obožava, jer je 24 sata s njom. Samo mi je čudno što nisu u vezi, tako da mislim da taktiziraju.

Detaljnije pogledajte video-klipu.

Autor: Iva Stanković