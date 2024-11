Drama: Učesnici upali u duboku debatu o promeni pola Ane Nikolić, ona dokazala da može da zatrudni! (VIDEO)

Detaljna analiza!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Ani Nikolić.

- Znamo da si promenila pol, a nikad do sad nismo čuli da je neko ugradio jajnike i matericu. Ko laže, Korda ili ti - pročitao je Milan.

- Ne lažem, to se razgovara sa doktorom, to je ceo proces. Ja ti dam t*stise, a ti meni to. To nisu ljudi odavde, već iz Amerike - rekla je Ana.

- Ja sam to rekao u afektu, ne treba to uopšte uzimati za ozbiljno - rekao je Korda.

- Da li si ti dobila ovde menstruaciju - pitao je Milan.

- Jesam ,prošli mesec - odgovorila je Ana.

- Za to je on drži u šaci - dobacio je Ivan.

- Ne, nije to. Ona može da zatrudni, neću više da se ponavljam - rekao je Korda.

- Verujem da ona njega laže, jer ne mogu svi ginekolozi i doktori da lažu - kazao je Ivan.

- Pijem antibebi pilule - rekla je Nikolićeva.

- Ovo nisu antibebi pilule - rekla je Matea.

Detaljnije pogledajte video-klipu.

Autor: Iva Stanković