Pucaju kao staklo! Sofija prišla Terzi u nadi da će izgladiti odnos, on zaurlao na nju: Daješ povoda, debilu! (VIDEO)

Haos!

Sofija Janićijević prišla je Bori Terziću koji je sedeo sam na klupici, u nadi da će izgladiti odnose.

- Je l' ti meni veruješ išta, a - pitala je Sofija.

- Neću da pričam ništa, dozvoljavaš sebi da ti stižu pitanja - rekao je Terza.

- Halo, volim te - rekla je Sofija.

- Ti si dozvolila da stižu pitanja za njega, ima povoda. Dala si povod, izvinjavaš se njemu, ali dobro, polako...Nema više razgovora, veruj mi - rekao je Terza.

- Šta ti stavljaš kraj ovde? Zašto dozvoljavaš da se neko sprda s nama - pitala je Sofija.

- Ne stavljam kraj, ali šta se ti izvinjavaš? Ne zanima me kako gledaš, samo kažeš: "Odj*bi, ne obraćaj mi se" - rekao je Terza.

- Si ti realan, to je za mene dete - rekla je Sofija.

- Zašto mene ne povezuju? Dozvolila si da povezuju s drugima - rekao je Terza.

- Nema šanse da sam ga gledala, je l' si bio pored mene, je l' se sprdaš sa mnom? - rekla je Sofija.

- Otkud ja znam da li gledaš meni iza leđa - rekao je Terza.

- Grešiš, mene ne intresuju takvi muškarci. Pogrešio si do sada 15 puta za dva meseca - rekla je Sofija.

- Ne zanima me, vidiš da me ne zanima čoveče Božiji. Ti si dozvolila, debilu! Ne radi to čoveče Božiji - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić