Ispunio sam svoju, a ne Anelinu želju! Alibaba priznao kako je stupio u kontakt sa ćerkom Norom, pa najavio dalje korake: Preko advokata ću...

Aneli Ahmić noćas je u "Eliti" priznala koliko je srećna zbog toga što je Asmin Durdžić, njen bivši partner, obnovio kontakt s njihovom ćerkom Norom.

Kako kaže, pao joj je kamen sa srca otkako je saznala lepe vesti.

- Ja sam saznala da se Asmin čuje sa Norom, da imaju kontakt, da je spustio loptu i da se čuju i saznala sam neke lepe stvari... Meni je to drago, vidi se na meni da sam se promenila na bolje, Marko mi je ulepšao boravak. Pao mi je kamen sa srca, nenormalno mi to znači, sve sam rekla da ću staviti po strani samo da se ona čuje sa njim. Moja želja je od samog početka bila da oni budu u kontaktu, sada se bliži Nova godina, kada sam razmišljala šta ćemo poželeti, ja sam rekla da ću poželeti želju da se Nora čuje sa tatom. Ona meni non-stop priča o njemu, on je meni ispunio moju najveću želju. Sve mu najbolje želim, da ovako ostane i da češće pozove - rekla je Aneli noćas u emisiji "Pitanja gledalaca" na Pinku.

Tim povodom kontaktirali smo Asmina, koji je istakao da nije ispunio želju bivše partnerke, već sopstvenu i želju njihovog deteta.

- I ne treba da me komentariše loše pošto ja nisam bio loš prema njoj, a najmanje loš otac! Ona je očigledno zaboravila šta je sve za mene izgovarala! I naravno da tad samo dete ispašta i svi ljudi koji nisu krivi ništa! Nisam ja ispunio njoj želju, nego Nori i sebi! Što se tiče daljih koraka, preko advokata da se dogovori da kad god ja poželim uzmem Noru i Nora dođe kod mene u Austriju mesec dana, 20 dana, kako kad, to su sledeći koraci - rekao je Asmin, koji nam je otkrio na koji način je stupio u kontakt sa ćerkicom.

- Ermina je prvo nazvala moju mamu na video da priča sa Norom, pa mog brata, pa mene! Tako smo stupili u kontakt Nora i ja - objasnio je Asmin za Pink.rs.

- Ja sam uvek govorio, i prošle godine, da prestane da me pljuje, da ne uzima Staniju u usta, koja ni za šta kriva nije, i da ne dira moju porodicu ako želi Nori dobro, na kraju samo dete ispašta, ali Aneli nije o tim stvarima razmišljala! I sve dok mene moju devojku i porodicu ne dira, od mene ništa loše čuti neće! Želim kontakt sa Norom redovan, ali sa Aneli nikad u životu nikakav kontakt, nadam se da me neće uzimati u lošem smislu u usta, neću ni ja nju i njenu porodicu - obećao je Asmin.

