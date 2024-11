Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica noćas su, tokom "Pitanja gledalaca" u "Eliti", ušli u žestoku raspravu, nakon koje su na svoju emotivnu vezu rešili da stave tačku. Tim povodom se za naš portal oglasila Teodorina majka Slavica Delić.

Ona kaže da su neosnovane optužbe na račun njene ćerke, da tajno flertuje sa Nikolom Škatarićem Najom.

- To što pričaju za Teodoru i Naja, to nema veze s vezom. Ona i da nije sa Nenadom, ne bi bila sa Najom. Voli Nenada, jednostavno, međutim iznerviralo ju je to što su je izglasali za nepoštenu, a on je rekao da je to stvarno tako. To je nju jako povredilo, to sam videla, rekla je Đedoviću i Poršelini. Bilo joj je mnogo teško, godinu i nešto dana živi sa njom i tako nešto da izjavi... Potvrdio je da je nepoštena, a žive zajedno u Beogradu, čuvala mu je decu, igrala se s njima, voleli su se i on tako nešto izjavi. A to što ljubomoriše, to je njemu normalno - počinje priču Slavica Delić.

O Bebici zna brojne pikanterije, a za naš portal otkrila je samo jednu od njih.

- Ne želim da ga uvredim jer mi je Teodora rekla da, ukoliko se nešto desi između njih dvoje, da nikako ne vređam. Znam mnogo nekih stvari koje ne bih da iznosim, a jedna od tih stvari jeste ta da njih dvoje letos nisu otišli na odmor jer je njemu zabranjen izlaz iz zemlje, ne sme da pređe granicu. Nije se odmorila nimalo, nezadovoljna je malo svim tim, ali šta da radimo, takva je situacija. Ja dobro znam zašto mu je zabranjen izlazak iz zemlje, ali to ne želim da iznosim. Sedeli su tu, bili kod mene, igrala mu se s decom, svašta nešto. Šta će, zavolela ga je, mlada je dosta, on je imao dve duže veze, ženu, dvoje dece, a ona je ušla u vezu tek tako, zaljubila se... Sve njene veze prihvatam ako vidim da ona voli tog čoveka, naravno da ću podržati njen odabir - iskrena je Teodorina majka.

Ne veruje da će ovaj put njena ćerka i Bebica uspeti da izglade odnos.

- Obećala mi je da neće tako da se ponaša, ne znam gde je naučila da se bije. Sada toga neće biti, jedino ako Nenad ne krene nešto... On je patološki ljubomoran, ne da joj da nosi kratko, šortseve, dekolte. Dosta manipuliše, dosta glumi, to mogu da kažem. Meni je lično malo ljigav, nije mi to bilo to baš, ali kada ga ona voli i želi, ja podržavam. To je njoj najduža veza, vezala se za njega. Ovaj put ne mogu da kažem da će sto posto da se pomire, sada to ne mislim, jedino ako ne krene ono njegovo, da povraća, da se gica... To sve radi da bi izazvao sažaljenje, jer zna da je ona empatična prema svima, generalno, a kamoli prema njemu. Ona ima dobru dušu i veliko srce. Ako je ne bude dirao, čačkao i dobacivao, mislim da ona njemu više neće prilaziti, da nema to veze ni sa jednim muškarcem, već isključivo sa njegovim ponašanjem - kaže Slavica, koju smo na kraju pitali da li joj se sviđa Najo kao potencijalni zet.

- Ne, zato što mi je ortodoksna seljačina. Jeste on đetić ovako, po izgledu, ali ne sviđa mi se njegovo ponašanje. Mešetari sa više žena, ona to ne voli. Rekla je da fizički izgleda lepo, ali duhovno i psihički joj ne odgovara takva vrsta muškarca - zaključila je Delićka za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević