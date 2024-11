Nikad iskrenija! Ena Čolić progovorila o svojim emocijama, ali i problemima sa Pejom, evo da li će mu preći preko flerta sa Sandrom (VIDEO)

Na ivici suza!

Ena Čolić stigla je kod Drveta mudrosti kako bi progovorila o svojim emocijama prema Jovanu Pejiću Peji, ali i odnosu sa njim. Ena je istakla da joj Peja nedostaje, ali da ne zna koliko će joj ego dozvoliti da ponovo pređe Peji preko svega.

- Ena kako si? - upitalo je Drvo.

- Povređeno, moram da ti kažem da mi mnogo nedostaje Luka. Lakše mi je od kad se vratio Mateja, ali mi Luka fali iskreno da me posavetuje i da popriča sa mnom iskreno - rekla je Ena.

- Zašto si povređena? - upitalo je Drvo.

- Nije fer Drvo, stvarno nije fer. Ja ne mogu da pričam za stolom neke stvari, ali ovo nije fer. Odjednom njega vuče da ide u pušionu gde je Sandra, a kao sa mnom ima neku priču. Ovo je mnogo gore od moje pite. Osećala bih se kao kreten kada bih mu prešla preko ovoga, ali mi je još gore što je meni i dalje stalo, a njemu ništa. Svako njegovo izlaganje me dodatno hladi, pravi situaciju da neću moći da pređem preko svega ovoga - rekla je Ena.

- Šta ti misliš o njegovim emocijama prema tebi? - upitalo je Drvo.

- U nekom momentu pomslim da ima emocije prema meni, ali da nije siguran u mene. Onda u drugom momentu pomislim samo da nema emocije uopšte već da su ga drugi ljudi ubedili da treba da ima nešto sa mnom. Uopšte ne znam šta mislim, ne znam kako bi radio neke stvari ako je zagrejan za mene. Deluje hladan često, više bih volela da je ta verzija, da on misli da mene ne može da iznese nego da je hladan i da nema emocije - rekla je Ena.

- Misliš li Ena da još uvek ima nade za vas dvoje? - upitalo je Drvo.

- Ja ne bih volela da mu oprostim sve ovo, nije toliko puno bolno za mene, nego zbog mog nekog ponosa. Baš mi je bezveze, ne želim da dam ovim zlonamernim ljudima da komentarišu kako kod Sandre nije imao prođu, a kod mene može. Zbog mog kompleksa ne bih mogla - rekla je Ena.

- Za pravu osobu, nekad se i ponos proguta - reklo je Drvo.

- Jeste, ne znači da sam ja njega precrtala zauvek, ali tako se osećam. Ne mogu da tvrdim ništa u ovom prostoru, svega sam toga svesna i mislim da nije kraj našeg odnosa. Postoji mogućnost za nas, ali trenutno sam baš ljuta - rekla je Ena.

- Jednom moraš preći preko ponosa zarad ljubavi, jer kasnije će možda biti kasno - reklo je Drvo.

- Ja se trudim da te poslušam, znači mi ovaj razgovor. Ja nekako imam osećaj da sve samo ja radim, on kao da bira loše stvari koje će da kaže za crnim stolom, a sve lepo zadržava. Mnogo manje pohvala sa njegove strane nego tih momenata kada me kudi i spušta pred drugim ljudima - rekla je Ena.

- Nadam se da ćete uspeti da pronađete zajednički jezik - reklo je Drvo.

- Ja se trenutno inatim, nije fer prema meni. Nek ne priča sa mnom dok ne shvati da ja nisam iskrena. Najveći naš problem je što on meni ne veruje - rekla je Ena.

- Da li misliš da Peja radi ovo tebi u inat ili da mu se stvarno sviđa Sandra? - upitalo je Drvo.

- Pa ne znam koja mu je kranja namera, ja sam obrisala sve munjice sa činije. Onda nakon toga on uzme i uradi ovo, zato mi ne pije vodu. Možda je ovo stvarno sa njegove strane, Sandra je jako lepa, ali mi nije realno da mu se ona sviđa. Da mu prija Sandra, što mu ja onda ne bi prijala - rekla je Ena.

- Ja uvek savetujem učesnike da ne odustaju ako je reč o ljubavi, ali tu odluku ćeš morati sama da doneseš - reklo je Drvo.

- Ne znam da li je reč o ljubavi, ja se nadam da jeste. Baš mi nedostaje iskreno, ali akd ga pogledam u zadnje vreme baš se iznerviram jer šta on ima meni da nedostaje kad se tako ponaša - rekla je Ena.

- Misliš li da bi situacija između vas bila drugačija da ste u spoljnom svetu - reklo je Drvo.

- Ne znam šta da mislim. Ja kad god kažem da smo mi ovde zajedno, on kaže eto ti samo pričaš ovde, ne pričaš o napolju. Meni deluje da on mene ne bi video, ali on meni ne veruje ni ovde, kako bi mi napolju tek verovao. Takvo mi je mišljenje trenutno. On kao da se brani od mene, kao da sam neka zmija ne znam. Valjda on mene može da vidi drugačije kad smo nas dvoje sami, stvarni sam nežna, a ovde da budem nežna to može da bude samo loše za mene. Ja njega nikad ne bih povredila, uvek pričam o njemu jako lepo i stvarno mi je divan dečko, kreten, ali divan - rekla je Ena.

- Možda je to pogrešno, ali ja uvek verujem u ljubav - reklo je Drvo.

- Ne znam da li on misli da ima za šta da se bori više neko od nas dvoje. Moram da udarim malo taj ignor, pa da vidim šta će od toga da izađe. Možda on treba da preuzme inicijativu - rekla je Ena.

- Nadam se da si uživala u ovom razgovoru sa mnom - reklo je Drvo.

