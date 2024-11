''Asepsol mu je pojeo mozak'' Milica Veličković brutalno odgovorila Terzi: Za moju bebu misli da je propast i greška!

Borislav Terzić Terza noćas je ponovo odgovarao na pitanja gledalaca vezana za bivšu verenicu, trudnu Milicu Veličković, što je dodatno napravilo jaz između njega i njegove trenutne devojke Sofije Janićijević.

Ponovo je priznao da mu je, kako je rekao, "žao zbog svega".

- Ovo što sam uradio je jako loše i žao mi je zbog svega. Žao mi je što se to desilo, ali ja sam to birao i to sam želeo. Naravno da mi je žao da sam je izgubio na taj način, jer devojka čeka dete i žao mi je što sam je povredio - istakao je Terza, zbog čega je Sofija negodovala.

Sve ovo pomno je pratila i Milica Veličković, koja se tim povodom oglasila za Pink.rs.

- Folirant, njega to ne interesuje, njegovo jedino relevantno mišljenje što se moje bebe tiče je da je propast i greška, kao što je rekao. Verovatno mu asepsol pojeo mozak, pa je rekao da mu je žao, a što se pritiska tiče nadam se da će da mu se spoji - u svom stilu prokomentarisala je Milica.

Autor: Darko Tanasijević