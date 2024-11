Jedva čekam da se to desi: Đedović najavio haos Anđele Đuričić, Terza priznao što ga boli Meda (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala naredno pitanje koje je bilo za Marka Đedovića.

- Rekao si da će Anđela da uđe u rat sa celom kućom ako joj neko dira Gastoza i da je voliš jer je takva u ljubavi i prijateljstvu.

- Znam kako Anđela reaguje kad joj je neko drag. Znam i kad sam se ja raspravljao i mene je branila. Ja nisam mogao da je utišam. Jedva čekam da se to desi, rekao sam to pozitivno jer ume da odbrani ljude koji su joj dragi - govorio je Marko.

- Istina, jako sam srčana kad mi je neko drag i bitan - dodala je ona.

- Je l' te malo blam da nekome pametuješ, a videli smo sve tvoje neuspehe od žena do očinstva - glasilo je pitanje.

- Nije me blam - rekao je Ivan.

Sledeće pitanje bilo je za Terzu.

- Što te boli Meda? - glasilo je pitanje.

- Ne boli me, to su glupsoti - odgovorio je on.

- Nemamo rasprave oko mede - dodala je Sofija.

Autor: A. Nikolić