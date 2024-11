Ako sad ne digne ruke od nje, ne znam kad će! Oglasio se Gačić nakon raskida Teodore i Bebice: Mnogo je bolja kad je sama!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica raskinuli su noćas u "Eliti", nakon što su obelodanjene njene zakulisne radnje sa Nikolom Škatarićem Najom, a sada se tim povodom oglasio bivši učesnik rijalitija Nemanja Gačić, koji je prošle godine bio uzrok njihovih brojnih svađa.

Gačić je u "REDakciji" na RED TV priznao da se scenario ponavlja.

- Čuo sam i da me je pomenuo, da opet radi isto kao sam mnom. Znaš šta je najgore? Što će za par dana opet da se vrati kod njega, pa će biti bacanja stvari od te njihove podrške... Njihove svađe, šaltanje, pa će ona da bleji sa Miljanom, najbolje drugarice... Klasična priča kao prošle godine, potpuno isto, meni to ništa nije novo - priča Gačić i dodaje:

- Kako ga svi znamo, očekujemo da će da se pomiri. Ali, ako je stvarno digao ruke, svaka mu čast, ja mu skidam kapu. Realno, trebalo bi da digne ruke... Kad nisi prošle godine zbog mene, ove godine, druže, ako vidiš da radi iste stvari... Prošle godine nije hteo da prizna sebi to. Ako sad ne digne ruke od nje, ne znam stvarno kad će.

Zanimljivo je da je Teodoru i prošle i ove godine raskrinkao Borislav Terzić Terza.

- Dok smo ona i ja flertovali, znali su Luka Majčica, Danka i Pablo, ispoštovali su i nisu rekli ništa, zbog mene, sve dok se Terza nije posvađao sa Milicom, pa seo pored mene i skapirao da ona meni priča. Prvi je on to izneo, sve je to krenulo. Terza je sigurno video to, nije to odrukao samo da bi neko raskinuo. Verujem da je video i da likuje, da se što pre raskantaju - rekao je Gačić i dodao:

- Ja bih voleo da vidim nju kada nije u vezi. Bila je kul i đuskala prvih mesec dana dok nije bila u vezi, pa se onda smuvala s Bebicom. Mnogo je bolja kada je sama. Što je ne bi Najo napao i probao nešto, ostaje da vidimo. Ja sam imao priliku, ali nisam želeo - poručio je on.

Autor: D. T.