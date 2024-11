Samo te pare zanimaju: Ena zasevala poput groma nakon što ju je Sofija potkačila zbog Peje! (VIDEO)

Haos!

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledaje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju svađu Jovana Pejića Peje i Ene Čolić. Nakon što se video-klip završio, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Pejiću kako bi dao sud o novonastaloj situaciji.

- Sve je počelo kad smo krenuli da komentarišemo podelu budžeta Milice Dugalić - kazao je Peja.

- Kakva Milica, kakva podela? Jednom reci lepo istinu i razloge naše svađe - kazala je Ena.

- Ena, ti si jedna folirantkinja. Šta ti govoriš? Jedini problem u tvojoj vezi sa Pejom je bio Mateja, nemoj sve redom da nas lažeš - kazao je Mića.

- Takmiče se oko toga ko će koga više da ukanali. Ako ovako nastave, nigde neće završiti. Ja sam negde bio na Pejinoj strani, ali ovaj inat nema nikakvu svetlu tačku. Oboje lepo izgledaju zajedno, ali ovo ponašanje je užasno - kazao je Karić.

- Ne razumem da plače sad Ena zbog veze koja je trajala sedam dana - kazala je Sofija.

- Nećeš ti pričati o mojoj vezi. Zanimaju te samo pare. Rekla si mi i sama da te jedino materijalno zanima - kazala je Ena.

- Kakvo plakanje zbog Peje? Ne razumem sad ovo njeno plakanje, iskreno - kazala je Sofija.

- Rekla si da je on klinac i dečkić. Meni on nije to bio, već mi je bio mnogo bitan - kazala je Ena.

- Ne mislim da se sviđam istinski Peji, već da je to inat Eni. On se meni ne dopada i ne bih bila s njom - rekla je Sandra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.