Od prijatelja do zakletih dušmana: Uroš nazvao Aneli sponzorušom, pa izneo tvrdnju da je iznela šok optužbe na račun Maje Marinković! (VIDEO)

Haos!

U narednom video-klipu puštebnom u emisiji ''Gledanje snimaka'', Aneli Ahmić je saznala da ju je Uroš Stanić nazvao sponzorušom.

- On me stalno provocira, ne znam šta mu ovo znači. Napolju plaćam sve sama, to sponzoruše ne rade - kazala je Aneli.

- Ja sam plaćao svoj deo, kad smo bili zajedno. Ispadaš sponzoruša. Nije mi jasno da žena od skoro četrdeset godina trči za Matejom, koji je rekao za nju da će je je*ati ko kravu. Radila je s Rajačićem zadatak zbog vina, pa mu se posle nabijala. Nju niko ne može da dozove pameti i smiri je. Meni je Aneli rekla da je Maja Marinković imala trojku sa Lukom Majčicom i još jednom osobom - kazao je Uroš.

- Ne interesuje me ovo što priča - istakla je Aneli.

Autor: S.Z.