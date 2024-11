Rešila da ne ćuti!

Tokom emisije 'Gledanje snimaka' koja se održala protekle noći, Uroš Stanić i Aneli Ahmić sukobili su se te, su pale teške reči. Tom prilikom Uroš je otkrio da mu se Aneli svojevremeno poveravala, te da je između ostalog i optužila Maju Marinković da je imala trojku sa Lukom Majčicom i još jednom osobom.

- Ja sam plaćao svoj deo, kad smo bili zajedno. Ispadaš sponzoruša. Nije mi jasno da žena od skoro četrdeset godina trči za Matejom, koji je rekao za nju da će je je*ati ko kravu. Radila je s Rajačićem zadatak zbog vina, pa mu se posle nabijala. Nju niko ne može da dozove pameti i smiri je. Meni je Aneli rekla da je Maja Marinković imala trojku sa Lukom Majčicom i još jednom osobom - kazao je Uroš.

Upravo iz tog razloga, za portal Pink.rs oglasila se Maja Marinković koja je odgovorila na ove ozbiljne optužbe, ali i osula rafalnu paljbu po Aneli Ahmić kao i svojoj bivšoj drugarici Slađi Lazić Poršelini.

- Jutros me je dočekao haos čim sam se probudila, iskreno u šoku sam kakvim lažima se bave te jeftine igračice u pokušaju. Zar je moguće da konstantno moraju moje ime da provlače i izmišljaju laži ne bi li bile u kadru. To su naravno sve laži. Vidimo koliko su dobre prijateljice, baš su se pokazale. U suštini mene to ne zanima, za mene je to beton liga, niti imam nameru da se bavim istim, ali kada je moj obraz i moje ime u pitanju, takve laži moram da demantujem. Dve sponzoruše, koje rade sve i svašta, a opet su nebitne dok ne spomenu ime Maja Marinkoviž. Uvlače moje prijatelje koji nemaju veze sa tim - otkriva Maja, pa dodaje:

- Žao mi je, ali ću doživotno za njih biti i ostati INSTITUCIJA! Nek se pozabave malo svojim propalim životima, Analna neka ne bruka svoje dete s obzirom na to da je ipak majka, a ova druga moja jeftina kopija sa Ali Expresa mora još mnogo mnogooo da uči, ne bi li mi bila barem ispod članka. Lep pozdrav od kraljice rijalitija - poručila je Maja.

