Bebica i Teodora oči u oči nakon raskida! Pokušali da reše problem neverstva, pa upali u još veći! Od pomirenja ipak ništa?! (VIDEO)

Ne ide na dobro!

Miljana Kulić ponovo je dobila svoju emisiju ''Radio Mikseta'', a za prvo izdanje druge sezone odlučila je da kao specijalnog gosta pozove Marka Đedovića koji će zajedno sa njom danas gostima postavljati pitanja. Prvi gosti za danas su Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica koji su progovorili o krahu svoje veze zbog njenog flertovanja sa Nikolom Škatarićem Najom.

- Bebice, Teodora je bila kod mene u Pabu i plakala jer ti gledaš Aleksandru. Šta se dešava? - upitao je Marko.

- Ne dešava se ništa, Teodora je meni prebacivala Aleksandru još dok smo bili zajedno, ja sam sada iskoristio situaciju i hteo sam da joj pokažem kako je to kad gledaš drugog - rekao je Bebica.

- Ne, nije istina. Ja sam njega sinoć pitala da li je gledao u nju, on je rekao ne i zakleo mi se u decu. Meni je to užasno što radi, stvari iz inata se ne rade. Kada želiš da nekom teraš inat onda to radiš na moje oči, a on je to uradio da ja ne vidim. Ja sam suptilno pogledala, a kada je video da ja gledam, on se okrenuo - rekla je Teodora.

- Video sam da se Teodora celo veče pomera, apsolutno me niko ne zanima, sve radim iz inata. Ja nisam dobio nikada pitanje za neku devojku, tako da je sve jasno - rekao je Bebica.

- Teodora da li si ti njemu terala inat kada si u utorak gledala Škatarića? - upitala je Miljana.

- Ja i dalje nisam potvrdila da je to istina - rekla je Teodora.

- Ona nema nikakvu savest i nije joj krivo što je gledala Škatarića. Rekao sam Mići da ona ispada moj najveći neprijatelj, posle godinu dana ti mene dovodiš u situaciju da ja moram da pričam o tome što gledaš u druge momke - rekao je Bebica.

- Terao je inat sam sebi jer mene zabole ovo u predelu prepona, može da radi šta hoće, mene to ne zanima - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.