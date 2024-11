Nek ide kući da čuva trudnu devojku: Mama Đorđa Adžića se oglasila za Pink.rs nakon njegovog i Terzinog sukoba zbog flerta sa Sofijom, bila je jasna!

Evo šta je imala da kaže!

Danima iza nas Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević imaju turbulentan odnos zbog flerta Sofije i Đorđa Adžića koji je i sam Terza primetio. Đorđe je čak istakao i da njih dvoje namiguju jedno drugom, kao i da se gutaju pogledima, iako je to Sofija negirala.

- Bolje da imam protezu, nego kriva usta kao ti. Ona(Sofija) je mene gutala pogledom - dodao je Đorđe.

Obzirom da niko ne ostaje imun na ovu priču i da se svi pitaju da li se Terzi vraća karma zbog preljube koju je počinio svojoj trudnoj verenici Milici Veličković, mi smo kontaktirali mamu Đorđa Adžića koja je za Pink.rs poznavajući svog sina otkrila o čemu se radi i da li između Đorđa i Sofije ima simpatija ili nema.

- Sa Terzine strane čista ljubomora i zavist, a sa Sofijine strane požuda za mlađim i slađim. Naravno da Sofija stalno gleda Đorđa, to svi vidimo. Meni je stvarno ispod časti da pričam o tom antipatičnom liku Terzi, on mom sinu nije ni do kolena. Neka ide kući i nek čuva trudnu devojku Milicu, a ne da čuva Sofiju. Znao svi ko je ona... Terza je smešan lik - poručila je mama Đorđa Adžića.

Autor: N.P.