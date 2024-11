Dodatno podigli prašinu o svom odnosu: Gastoz i Anđela cimerima bacili novu kosku, niko ne sluti šta se dešava! (VIDEO)

Niko ne sluti da su sve vreme u vezi!

Za sam kraj današnje radio-emisije "Mikseta" Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz progovorili su o svom odnosu. Oni su odlučili da podignu dodatnu prašinu, pa su cimerima zagolicali maštu o detaljima njihove opklade, dok su se u studiju nekoliko puta pljubili.

- Je l' se gadite jedno drugom kao što su rekli, pa nećete da uđete u vezu? - pitao je Marko.

- Čekam da odem kod zubara, kaže da imam gadan zadah. Hoćemo da se uozbiljimo? Ostaje nam još neki dan do naše opklade, ne mora da znači da će to biti 21. ili 22. ali moram da kažem da sam se jednom zadržao na njenim ustima, pa smo napravili dogovor. Ne znam da li je to merodavno, ali ja se osećam kao da smo u vezi. Ako ona ne krene i ne uradi to, moraću da se povučem jer ne želim da neko smatra da sam folirant u kući, ni napolju, ja ipak imam neko ime - govorio je Gastoz.

- Videćemo do kraja meseca, nećemo sad da preterujemo. Slažem se sa ovim što je sad rekao - poručila je Anđela.

Autor: A. Nikolić