Evo da li se nada njihovom pomirenju: Enin ujak u REDakciji otkrio kako gleda na Pejino ponašanje prema Čolićevoj, pa opleo po Sofiji

U toku je današnja RedAkcija, a voditelji Nikola Žugić i Sanja Arsić su ugostile ujaka Ene Čolić.

Enin ujak Dejan je tokom emisije komentarisao odnos Čolićeve i Jovana Pejića Peje.

- Vidi se da Peja ne može da se nosi sa Enom. Ena je tamo predstavljena kao Matejina bivša devojka, Mateja ima 28 godina,a Peja 25 nije to velika razlika. Vidi se da je on neozbiljan, ali nema potrebe da je vređa - govorio je Enin ujak pa se osvrnuo na to što je Peja bacio oko na Sandru:

- Svidela mu se prepepa devojka ali eto vidi se da voli starije devojke. Moram da kažem da je Ena pokazala svoju vrlinu, ali znam da ona neće biti sa Munjezom jer je shvatila da joj je to greška.

Nakon toga Enin ujak je otkrio kako gleda na odnos Sofije i Ene:

- Sofija je rekla da je Ena ili ozbiljan igrač ili da je glupa, tako nešto, a Ena nije glupa, ona je naivna, jer nije rijaliti igrač.Sofija je pravila priču, ona se nakačila na Terzu, a on umesto da se bori za svoje dete, on se bori za Sofiju. Oni imaju situacije gde se svađaju i mire, a Milica sedi i čeka bebu. Imaju oni trip od Milice, ali se plaše onoga što ona komentariše.

Enin ujak je nakon toga otkrio da postoji šansa za pomirenje Ene i Peje:

- Ima tu emocija, osete se, sve je moguće.

Autor: N.B.