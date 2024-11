Volim ga, ali... Ana Nikolić priznala zbog čega ostaje sa Stefanom, evo šta jedino može da presudi njihovoj vezi! (VIDEO)

Žestoko za sam kraj!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog i takmičari su imali priliku da vide svađu Ane Nikolić i Stefana Korde zbog poklona koji su stigli od njene porodice.

- Kaže da je dobio flašicu, a znam kakve poklone je njegova majka slala - rekla je Ana.

- On je nasilnik i džukela, sve najgore. To su samo dva dobra druga i ništa više. Ona neće da prizna šta joj on radi. Suština je što ona ne želi da odgovori čime je on drži. Najgore stvari o tebi ovde je rekao on - komentarisao je Mića.

- Prebacivao mi je da njegovi roditelji šalju skupo poklone, a da su moji roditelji njemu poslali flašicu. Ja sam sa njim jer ga volim, samo mi se ne sviđa njegovo ponašanje. Ako mama i tata kažu da ga ostavim, ja ću da ga ostavim. Oni znaju da on brzo plane - dodala je Ana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić