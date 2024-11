On samo igra igru: Grofica čvrsto odlučila da do poslednjeg dana neće zakopati ratne sekire sa Asminom, pa potvrdila da ga je Stanija šutnula! (VIDEO)

Grofica pokazala zube!

U toku je emisija ''Vanredno ubacivanje'', a voditeljka Ana Radulović predstavila je svoju večerašnju gošću u studiju, Jasminu Ahmić Groficu. Prokomentarisala je svoj prethodni sukob sa Asminom Durdžićem.

- Imamo dve strane, koja želi da spusti tu loptu, zbog deteta - rekao je Darko.

- Nijedna strana ne želi da spusti loptu, on samo igra igru - rekla je Jasmina.

- Meni je Sita rekla da je u korektnim odnosima - rekao je Joca.

- Ja ne znam za to, ako su korektni, onda dobro. To je njena stvar, mene to ne zanima. Ne postoji situacija u kojoj bih ja spustila loptu sa tim odvratnim i otrcanim stvorenjem - kazala je Jasmina.

- Šta je to toliko jače od želje da Vaša unuka vidi oca - pitala je Ana.

- Pričao je brojne laži. Svi se vade uvek na decu, za Noru je najbolje da nikad ne upozna takvog čoveka, ali on je njen otac, pa nek to rešavaju posle - rekla je Jasna.

- Zašto ste toliko sigurni da Stanija nije s njim više - pitala je Radulovićeva.

- Ne bih to da pričam, ali to je poverljiva osoba iz njenih krajeva. Nisu zajedno već 20 dana, pričali su da je on Stanijin mačo frajer - kazala je Grofica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković