Sanja će me čekati: Marko Stefanović progovorio o svojoj ljubavnoj vezi, pa Anđelu nazvao FOLIRANTOM! (VIDEO)

Biće žestoko!

U toku je emisija Vanredno ubacivanje. Voditeljka Ana Radulović predstavila je novog takmičare Elite 8, a to je bivši zadrugar Marko Stefanović.

- Moram da kažem da smo Sanja i ja u vezi i da smo presrećni. Moram da kažem da nam je jako lepo u vezi. I ona i ja imamo sjajan posao, ali sada ulazim da pokažem kako uspevam bez nje. Sanja mi je rekla da me čeka i ponosna je na mene. - rekao je Marko.

Marko je nakon toga otkrio da li će raditi treninge sa devojkama u Eliti:

- Ja grupne treninge mogu da držim, ali drugačije ne... - rekao je Marko pa je otkrio ko mu se ne sviđa u Eliti:

- Moram da kažem da mi je katastrofa šta je Terza uradio, on nikome ne može biti iskren. On se prema tom detetu ponaša tako, to je užas, ali i Sofija je takva, ona nema emocije prema Terzi, ona se folira. Njihova veza neće potrajati. - dodao je Marko pa opleo po Anđeli:

- Ona je bila i ostala folirant. Ona nije zaljubljena u Gastoza, to je gluma, ona je ozbiljan folirant.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.