Preko ovoga mu ne prelazi: Sofija priznala da zamera Terzi jer joj ljubomoriše na Daču, pa se pohvalila večerom koju mu je spremila (VIDEO)

Pravda se!

Upravo je počela emisija "Pitanja novinara". Novinar portala Pink.rs Darko Tanasijević je podigao Sofiju Janićijević kako bi joj postavio prvo pitanje:

- Šta se deševa sa tobom i Terzom a i to što Adžića gutaš pogledom?

- Terza je svakim danom sve zaljubljeniji, a Adžić laže, niti ga gledam, niti me zanima. Terza misli da nema dovoljno pažnje od mene, a ja sam mu rekla da on meni posveti pažnje da bih ja znala šta on hoće. Lično ja smatram da ako smo stalno zajedno da ćemo se ugušiti. Ja sam danas njemu spremila večeru za nas i to je bilo lepo - rekla je Sofija pa otkrila kako je reagovala na Terzinu rečenicu da ona ne zan da zadovolji svog dečka:

- Ne znam u kom kontekstu je to rečeno, ali za to moramo njega da pitamo - rekla je Sofija pa je Terza odgovorio:

- Ja sam mislio na tu pažnju preko dana, uveče kada legnemo je lepo, ali preko dana je nema. Ja se tripujem da ću da je izgubim, i onda se iznerivram što sam to uradio.

Sofija je nakon toga otkrila kako gleda na to što joj Terza prebacuje za druženje sa Dačom.

- Ja mu to neću dozvoliti. Dača je previše iskren a Terzu je zabolelo jer ga je Dača nazvao naivinim na anketi, a to mu je zasmetalo baš, a onda je Terza opsovao i mene i Daču, a pogotovo što on ne ugroažva našu vezu - dodala je Sofija.

