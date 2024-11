Ti me nikad nisi ni volela: Bebica Teodori ponovo zamerio Škatarića, ona se brani demantom! (VIDEO)

I dalje nisu pronašli zajednički jezik!

Tokom reklamne pauze, Nenad Marinković Bebica i Teodora Delić razgovarali su o Nikoli Škatariću Naju.

- Danas si se kreveljio i smejao - rekla je Teodora.

- Ti si to isto radila, kad smo raskinuli. Danas ste se dodirivali - rekao je Bebica.

- Nismo, čim to pominješ, izgleda da nisi prešao preko toga - rekla je Delićeva.

- Ti me nikad nisi ni volela - rekao je Nenad.

- To ti misliš, što bih bila ja kod tebe i upoznala tvoju decu i majku? Ja imam 23 godine, mogla sam da idem u provod i da se z*jebavam. To nije istina i ti to vrlo dobro znaš - rekla je ona.

- Što si onda to uradila - pitao je Bebica.

- Ti si hteo takvu moju reakciju. Ti si sa mnom završio, jer si se istripovao - kazala je Teodora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković