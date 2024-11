On je moj rođak: Sofija opet pokazala senilnost, pa priznala da nije shvatila Terzino pitanje za Milicu, a onda otkrila ko je Meda (VIDEO)

Ne zna se ko pije, a ko plaća!

Nakon reklama, novinar Darko Tanasijević je nastavio da postavlja pitanja Sofiji Janićijević vezani za Milicu Veličković:

- Ja se tada nisam izrazila lepo, on je rekao da mu je žao što je izgubio MIlicu, ali je to objasnio nakon što sam ga ja upitala, on je mene tada ponizio. On kada je krenuo da objašnjava ja sam drugačije to shvatila, a on je to rekao na drugi način, i došlo je do nasporazuma. Ima on razlog da mu bude žao, ali pitanje nije glasilo da li mu je žao zbog postupka, nego da li mu je žao što je izgubio Milicu. Ja nisam razumela njega kada je objašnjavao.

- Hipotetički kada biste ti i Terza ostaili do kraja Elite, i uzeli se nakon toga, zanima nas sve da li bi pozvala Medu na svadbu? - upitao je Darko.

- Da, on je deo familije, ali ne bih precizirala koji deo familije. Njega zovu meda zbog izgleda, jer je krupan, a Meda nije onaj zgodan bivši momak kao što su pričali, a Meda je član porodica.

Autor: N.B.