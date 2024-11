On je drugačiji od svih muškaraca: Anđela ne skida osmeh s lica na pomen odnosa sa Gastozom, priznala da je probudio njenu bolju stranu! (VIDEO)

Blista!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala svojim rizičnim pitanjima pomrsiti konce učesnicima. Anđela Đuričić sledeća je odgovarala na Darkova pitanja.

- Da li ti se dopada nova Anđela - pitao je Darko.

- Da, razmišljam već danima koliko sam s njim drugačija. Zadovoljna sam svojim osećanjima generalnom ne pritiska me i imamo totalno izbalansiran odnos. Sebi sam skroz drugačija, on je drugačiji od svih muškaraca koje sam upoznala do sad. Probudio je u meni tu smirenost i opuštenost. Nama je super, prija mi to sve i to je nešto novo za mene - rekla je Anđela.

- Gastoz ti je zamerio nekoliko ispada za crnim stolom, da li uviđaš svoju grešku - pitao je Tanasijević.

- Da, bilo mi je žao i imala sam potrebu da mu kažem izvini. Sigurna sam da mi želi najbolje, ali srčana sam i stvarno se unesem u raspravu. Govorim mu da se ne meša i da ćuti, ali ne mislim to. Ishitrena sam u tom trenutku, ali to sam ja opet - kazala je Anđela.

- Sukobila si se sa Ivanom, rekla si da ti je pao u očima. Da li si tek sad videla njegovo pravo lice i koje je to lice - upitao je Darko.

- Videla sam njegovo pravo mišljenje o meni, on je mene poštovao, ja sam njega takođe. Tek sam sad saznala istinu, zato mi je drago što sam ušla u te rasprave - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković