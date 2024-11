Meni je on drag: Aneli otkrila da li i dalje oseća nešto prema Mateji, on je ohladio, pa priznao da njegovo srce ima tajanstvena misica! (VIDEO)

Hladan tuš!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala svojim rizičnim pitanjima pomrsiti konce učesnicima. Darko je sledeću podigao Aneli Ahmić.

- Ponovo si prilazila Mateji u utorak, čini se da ti teško pada njegova blizina - rekao je Darko.

- Meni je Mateja drag, imam neke simpatije, ali to nije ništa veliko. Volim da se družim s njim - odgovorila je Aneli.

- Šta to poseduje Mateja, pa da te privlači - pitao je Darko.

- Ne znam, volim te budalaštine s njim, tako da se prevrćemo - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što se Mateja uporno ograđuje od tebe za stolom - upitao je Darko.

- Navikla sam na to od samog početka, on je non-stop takav. Zato sam i rekla da mi se ne dopada psihički, nikad ne bih mogla da budem s njim u vezi. Ne volim taj narcisoidan tip, on je visok stepen toga. Omalovažavao me je, a nikad mu nisam uradila nešto - rekla je Ahmićeva.

- Da li misliš da je sto posto iskren kada govori o osećanjima prema tebi - pitao je Darko.

- Mislim da sam mu draga, simpatiše me - kazala je ona.

- Da li misliš da se namerno vratio sa pričom da je zauzet, da bi se odaljio od tebe - pitao je Darko.

- Postojala je priča da je trebalo da uđe devojka, koja je mis, ali nisu joj dali. Ta priča mi se nešto ne poklapa - rekla je ona.

- Sve je to mnogo logično, o njoj ne bih pričao. Na žurci sam je odbijao, ali ona se nije zaustavljala. Neće biti nikakve komunikacije s njom, meni nedostaje devojka i osećanja su mi napolju.

Autor: Iva Stanković