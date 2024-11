Za njega je to gotova priča: Peja sumnja da je Ena sve vreme igrala igru sa njim, pa priznao da ne skida pogleda sa Sandre (VIDEO)

NEočekivanO!

Jovan Pejić Peja je nakon Ene Čolić dao svoj sud o njihovom odnosu:

- Ona je bila malo srećna, ali se onda setila da je ljuta na mene, za šta nema razlog jer sam ja odlučio da je kraj - govorio je Peja pa je dodao:

- Ja sam prešao već preko nekih stvari, ali smatram da kada to uradiš da sebe povrediš. Vukl dlaku menja, ali ćud nikako. Ona ima svoje stavove, ali ja imam svoj. Ona više voli drugačije momke, a ja drugačije devojke. - rekao je Peja.

- Ona je promenila rijaltijti. Ona radi sve kako žeo o đta želi, a na taj način dokazuje da je glavna, a mene to ne zanima. Znam ja da su našu vezu podržali, moj otac prvi, ali meni niko ne može da naredi sa kim bi ja bio. Niko ovde ne može da bude da bi video sve, a ona igra rijaliti sa strane.

- Kako komentaišeš što je Sandra rekla da si namerno krenuo priču sa njom zbog Ene? - upitao je Darko.

- Ja sam rekao da imam simpatije prema njoj, ona se ogradila i ja sam joj pružio ruku, i to je to, ali ne prilazim joj.

Sandra je nakon toga ustala i rekla šta misli o Peji:

- Ja sam mu stavila do znanja da ne priča to o meni, jer meni on ne prija i to je to, on mi ne prilazi.

Autor: N.B.