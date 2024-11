Ista priča kao sa njom: Miljana sa suzama u očima progovorila o Bebici, pa otkrila da on pravi priču sa Teodorom kao što je sa njom (VIDEO)

šok!

Miljana Kulić je sa suzama u očima govorila o odnosu Teodore i Bebice.

- Od ovog čoveka nema spasa, ja sam danas njemu govorila da ću da ga branim,a on sve radi sa Teodorom kao što je radio sa mnom. On je prelazio preko ZOle, preko pogleda sa Gačićem a sada ne može preko pogleda sa Najom. On nije hteo mene da upozna sa roditeljima, nju je upoznao sa roditeljima. On nije mutav, on je sa mnogom igrao rijaliti a sada igra sa Teodorom. - rekla je Miljana.

- Ovo je istina, Teodorina majka je promenila mišljenje o Bebici, a Teodora se žali meni i Terzi na sve, a njemu ništa - rekao je Munjez.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.