Manipuliše njome na sve načine: Bebica nastavio da tera inat Teodori, pa sebe predstavio kao NAJVEĆU ŽRTVU (VIDEO)

Nije mu lako!

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić su nastavili razgovor nakon emisije gde je Bebica otkrio Teodori šta mu smeta.

- Saberi se u glavi, sada ispada da ja tebe psihički maltretiram - govorio je Bebica.

- To nisam ja rekla, to su oni rekli, ali to tako izgleda - rekla je Teodora.

- Ja sam ti lepo rekao sve, ali ti mene ne slušaš - govorio je Bebica.

- Ti si pričao o meni kao o najgorem naprijatelju - govorila je Teodora.

- Ti mi reci, jesi li čula kako si ti pričala o mene - govorio je Bebica.

- Koliko si ti mene provedio kada si rekao ovo za moju majku - rekla je Teodora.

- Ti si rekla da je tvoja mama za mene bila u pravu, kao voli me ,a li je bila u pravu - govorio je Bebica.

- Ti si govoro za mene da sam nemoralna - vikala je Teodora.

Autor: N.B.