Ona je najiskrenija u kući: Mateja nahvalio Enu Čolić, ona je za njega broj jedan! (VIDEO)

Takmičari dali svoj sud!

U toku je glasanje za najosećaniju osobu u "Eliti" reč je dobio Baki B3.

- Jelena Ilić mi se našla kad sam imao mnogo padova, naravno i Aleksandra kad mi je bilo teško. Gastoz isto, plakao je kad je pominjao majku. Nemojte da se ljutite. Navešću Peju, on je rekao više puta stvari koje su mi bitne, plače i on zbog svojih razloga, on je broj jedan. Naravno i Ena koja je pokazala i ona je na drugom mestu. Treće mesto je Kadra - rekao je on.

Naredni je glasao Mateja Matijević.

- Smatram da je to Lepi Mića, gde ide većina kad im je potreban savet o saosećajnost. Ena Čolić će biti na drugom mestu, osoba koju najbolje poznajem. Ena je najiskrenija u kući, vidim kako vreme odmiče da je sve više kapirate i da sve dolazi na moje. Treće mesto je Stefan Karić, kad god hoću da se poverim uvek me rado sasluša. Gledam te kao starijeg brata - govorio je Matijević.

Sledeći je glasao Aca Kockar.

- Broj jedan je Baki. Osoba broj dva je Peja, iza ledenog lica leži meka duša. Treće mesto je Keti - rekao je on.

Naredni je glasao Dačo Virijević.

- Zanima me samo ko je osećajan prema meni. Lepi Mića je najosećajniji kad smo mi učesnici u pitanju. On je jedini pokazao da ga zanima moje učešće. Drugo mesto moja devojka Sofi, ne bih mnogo da objašnjavam. Treće mesto moj prijatelj Sofija, uz koju uvek i ide Terza - rekao je on.

Naredni je glasao Nenad Macanović Bebica.

- Najosećajniji ljudi su oni koji se bave humanitranim akcijama, Marko Đedović, Lepi Mića i naravno Teodora - pričao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić