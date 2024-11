Prepustili se strastima!

Nikola Škatarić Najo i Aleksandra Vučenović Saška u utorak su se prepustili strastima na žurki i došlo je do provog poljupca. Iako su rekli da neće uploviti u vezu i da je to samo bio trenutak u kom su ih ponele strasti, izgleda da je došlo do preokreta.

Naime, njih dvoje su se danas dohvatili su dnevnoj sobi i iz čista mira počeli da razmenjuju strastvene poljupce, što je iznenadilo sve koji su bili oko njih.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić