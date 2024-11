Taj fetiš ga je vezao za nju: Đedović opljuvao Ivana Marinkovića, njegovi postupci ga zgražavaju! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Marko Đedović, Raško Mladenović i Marko Stefanović razgovarali su u pušionici o Ivanu Marinkoviću i žestoko pljuvali po njemu.

- Kaže da mu je žena polomila kauč dok je bio u šestici, pa sad potura stočić. Ti nemaš para za krevet? Kaže za 200 evra nije imao više u 46 godina? Mene moj mačak košta 600 evra mesečno. Mene mačka košta više, nego tebe dete - govorio je Marko.

- To sam ja pričao sa Stefanom kad je upadao u debatu sa njim. Šta treba da mu remeti, ćuti bre, ološu. Na sve njegovo imam odgovor. Kako takva osoba može da te uvredi? - rekao je Raško.

- Tako treba da se funkcioniše ovde, samo da vidiš ko ti priča - dodao je Marko Stefanović.

- Letos je izašao na ulicu, išamarali ga. On vraća devojci koja ga je prevarila tako što ide da se igra sa detetom i kao ona nikad neće imati dete. Deca osakaćena trajno jer im je on otac. Čoveku uspeh što je j*bao Gocu Tržan, ispljuvao je kako se j*bala sa njegovim prijateljima. Za ovu pričao kako je abortirala i j*bala se po Leskovcu. On te izazove da ga udariš, poturi se i ne pomeri se. Nema refleksnu reakciju da se skloni, nego da ga tučeš. Ako si jači ja ću nešto da uradim ili da se sklonim, on voli da ga tuku. Njega je taj fetiš vezao za nju - nastavio je Đedović.

