Moram strašno da vas osudim: Miljanu iznenadila Gastozova nominacija, ovim rečima se nije nadala! (VIDEO)

Strasti se ne smiruju!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Miljane Kulić i Matee Stanković. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Što se tiče Miljane Kulić ja sam fasciniran. Niko od vas je nije upoznao pre mene, ona je samo naletela i rekla: "Nećeš da me imitiraš?". Od toga dana ne znam ni koliko je godina prošlo ja se srećem sa Miljanom koja ima dete od šest godina, koja je velika zvezde, koju Niki Minaž ripostuje. Drago mi je što si uspešna, što se mnogo toga dešava oko tebe, što si napravila kuću i što se trudiš oko deteta. Drago mi je da se lepše oblačiš i šminkaš, izlaganja su ti nekad savršena. Volim kad izvučeš osmehe svih nas - govorio je Gastoz.

- Meni je drago što si ti tu i nadam se da ćemo da ostanemo ovde do godina Lepog Miće - dodala je Miljana.

- Želim da izađeš odavde u finalu. Želim da pozdravim tvoje roditelje i da im skrem pažnju ili da oni budu hrabri ili ti manje luda. Matea, došla si da se promovišeš ovde i u početku je sve bilo super. Hvala što je milion puta ova kuća sijala zbog tvoje dve ruke. Želim ti puno sreće u karijeri. Moram strašno da vas osudim za nedelo koje ste uradile i stvarno sam se zgrozio. To je prvi put da sam se ovde zgrozio ovde da preko tvog deteta napravite priču i da ukanalite Jelenu - nastavio je on.

Kako je pauza za reklame prekinula Gastozovu nominaciju, on je nastavio čim se vratila u Belu kuću.

- Miljana, nemoj više nikad u životu da ti to padne na pamet zarad rijalitija- Matea, učestvovala si u nečemu što je odvratno i to što pričaš pada u vodu. Užas je to što pričaš, užas i jedna i druga. Nebitno je što je to Jelena, ali to je dno dna - rekao je Gastoz.

- Jasno je kao dan da je ona povređena. Sve je istina što sam ja rekla, Marinković danima utiče na to. Ona je nedoj*bana krmača. Ako želiš da me ogadiš narodu neće ti proći ove noći. Ti si glavna zvezda i svi te vole i smeju se tvojim forama. Ja sa tobom ne želim da se svađam, mogao bi da me zamoliš da se ne ponovi kad bi čuo da sam lagala - odbrusila je Miljana.

- Hoću da naglasim da budete svoji i da nikad ne radite ovo što je Matea. Ako ja grešim, neka se meni obije o glavu. Nominujem Miljanu - poručio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić