Ovo mu je najbitnije! Terza se zahvalio Miljani na povlačenju tužbe, ovim potezom taktički sačuvao novac! (VIDEO)

U toku je emisija 'Nominacije', a nominovani učesnici su Miljana Kulić i Matea Stanković. Stefan Karić dobio je reč, te je Miljanu Kulić vinuo u nebesa udelio je par saveta.

- Ja i Miljana smo dobri, videćemo do kad će to trajati. Smatram da je jako dobro krenula ovaj rijaliti, ali ovo u poslednje vreme mi se ne sviđa. Ne želim da je podsećam na neke stvari, ali da nešto ja sad pametujem njoj ne želim. Voleo bih da iskoristiš to šo si dobila radio i ubijaš dosadu - rekao je Karić.

- Matea, mislim da je sramota ovih ljudi što te nazivaju klozetarkom. Nije mi realno da imaš ovakve reakcije, ako nemaš emocije prema Miljani. Iskreno Miljanu ću ostaviti jer smo dugo vremena zajedno ovde - rekao je Karić.

Naredni je reč dobio Borislav Terzić Terza koji je udelio Miljani Kulić par saveta.

- Odnos Miljane i mene je od sjaja do očaja. Jako loše reči sam joj uputio, naravno ona mi nije ništa manje ostala dužna. Kada sam joj vadio stvari iz jezera, bio sam tu za nju, ali ja znam da ćemo se mi opet posvađati. Povukla si tužbu, za to ti hvala. Izgubio sam dosta para prošle sezone zbog našeg sukoba i to ne želim više da radim. Da ćemo se svađati hoćemo, ali do onih stvari više ne bi trebalo da dolazi. Tvoj odnos sa Mateom mi je užasan, ova sezona mi je jedna od boljih Miljaninih - rekao je Terza.

- Što se tiče Matee smatram da ulaziš u neke bespotrebne sukobe, sa Lukom si ušla u sukob ni zbog čega. Smatram da ovi ljudi pričaju sami o sebi kad ti govore da si čistačica. Jako si pedantna, sve devojke treba da se ugledaju na tebe. Ovo večeras ti uopšte nije trebalo. Sačuvaću Miljanu - rekao je Terza.

