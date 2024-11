Žestoko: Sita otkrila da ima dokaze o ranim radovima Ene Čolić, priznala da joj je zamerila što je udarila Aneli na majčinstvo (VIDEO)

U novom izdanju emisije Rijaliti rešetanje Joca Novinar je razgovarao sa Sitom Ahmić i Erminom Pašović u Sarajevu.

Na samom početku Sita je komentarisala Anelino ponašanje u Eliti 8 i njene sukobe sa Enom Čolić:

- Aneli nije nju nikada prva komentarisala, a Enin adut je to što je bila sa Matejom Matijevićem pa je od ulaska u Elitu napala Aneli. Ona se na taj način zakačila na Aneli, vređa je na sve moguće načine pa joj je udarila na majčinstvo, a nije mi jasno što to radi kada je i ona majka. Anelino dete je sigurno kod nas, a nek se ona brine o svom sinu. Meni su se javili ljudi koji nju poznaju, i družili su se sa njom. Njen sin je živeo sa njenim roditeljima i njenom proodicom,a ona stalno putuje negde. Ne bih ja to radila, da ona ne dira naše dete - rekla je Sita pa je dodala:

- Ja sam čula da je ona radila na svakakvim mestima, i ima neke fotografije iz Zrća gde je ona radila. Načula sam i za afere sa oženjinima, ali to nisam sigurna, ali eto da voli mlađe, svi smo videli za Breskvičinog brata.

Autor: N.B.