Odvratan ljigavac: Ermina u svom stilu osolila po ovom takmičaru Elite, a onda otkrla šta misli o Peji (VIDEO)

U novom izdanju emisije Rijaliti rešetanje Joca Novinar je razgovarao sa Sitom Ahmić i Erminom Pašović u Sarajevu.

Njih dve su komentarisale akutelna dešavanja u Eliti, ali i pomirenje Asmina Durdžića i Site.

Ermina Pašović je komentarisala učešće Ene Čolić u Eliti, pa je otkrila šta joj zamera:

- Što se tiče Ene ja ne bih mogla da komentarišem, ali smatram da je sramota što je uradila Aneli na majčinstvo, ne treba decu mešati u to - rekla je Ermina pa dodala:

- Mali Peja je meni super, on mi je sladak i kulturan momak. Meni je šok bilo ono da je Ena bila sa Breskvičinim bratom, on je 2006, a moj sin 2007 godište, ja sam protiv nasilja, ali bih da prebila svog sina da mi dovede toliko stariju devojku.

Nakon toga Ermina je prokometarilsa Danijela Dujkovića Munjeza:

- On mi je odvratan, ljigavac. Ja bih njega tukla dan i noć, toliko je iritantan i odvratan. Kada je bio diskvalifikovan on je mene uhodio, stalno je slao poruke, pa je brisao poruke. On je to radio da bi uterao Matoroj, radi sve živo samo da bi bio u centru pažnje. On bi je*ao Miću da bude u centru pažnje.

Autor: N.B.