Jasno stavila do znanja kakav stav ima o bivšem zetu!

U emisiji ''Pitam za druga'', majka Aneli Ahmić, Jasmina Ahmić-Grofica žestoko je oplela po bivšem zetu Asminu Durdžiću.

Uvereni ste da Asmin ima viši cilj, zbog čega je to tako?

- Njega ne zanima Aneli, više ga Aneli od nje zanima. On je svestan da mu nećemo dati dete. On je izbacio njih iz kuće. Odrekao se deteta zbog Stanije. Ne bavi se detetom, ne šalje novac za dete.

Često govorite da Asmin nema toliko novca koliko zapravo ističe. Da li je to istina?

- Nema para, to je činjenica. Želim samo da nas ostavi na miru. To je moj cilj. Nikada mu neću oprostiti. Siti je veoma naškodio. Ne mogu to da zabortavim. Što se deteta tiče, neću mu braniti da ga viđa.

Autor: S.Z.