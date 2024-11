Neka nas vide već jednom: Gastoz srećan jer se bliži mesečnica veze sa Anđelom, pa osolio po Ivanu Marinkoviću (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog prvog priloga u emisiji "Izbacivanje", a koji se ticao odnosa Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, koji možete pogledati OVDE, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Gastozom.

- Ja nisam mogao da verujem da će to tako da je pogodi. Pustio sam je da iskulira, pa sam joj rekao šta sam imao. Kada je potrebno, neću da se pravim budala, ali nisam mogao da verujem da će jedna glupa igrica da izazove to. Nisam znao da će to tako da bude, stvarno sam se smorio - rekao je on, a onda je progovorio o svađi sa Anđelom zbog Mimas:

- Jedan kroz jedan to za Mimu ima pravo. Mislim da mi je to rekla, ali sam to zaboravio. Mislio sam da ako je nekome rođendan, neću da mu skačem po torti, promenio se taj neki odnos, ne vidim je nešto, ali kao rođendan joj je, što da ne, ali jeste u pravu, ja to tako ne gledam - rekao je Gastoz.

- Bliži se taj 21. u mesecu, budući da ćete proslaviti mesec dana vaše veze. Šta ćete da radite ako stignu pokloni od vaše podrške - pitao je Darko.

- Miljana zna, Luka zna, Đedović zna, Marko zna, četvoro njih znaju. Ako nam budu pustili klip i ako se bude videlo na mafinima. Pa ništa, neka nas vide već jednom. Ima i tu vatre kada se cimamo - rekao je Marinković.

- Anđela ti je u više navrata stavila do znanja koliko joj značiš i koliko ona zapravo sebe ne poznaje takvu. Je l' si od početka verovao da ćeš uspeti u tome - pitao je Darko.

- Ja sam krenuo i stigao sam do toga da to tako jeste. Veliki je zadatak da ne napravim neko sr*nje i da joj skinem osmeh s lica. Možda ne bude ništa do kraja, možda bude sjajno i bajno, ali mi je sada jako bitno da bude srećna i da dobije samopouzdanje koje joj je falilo - rekao je Gastoz, pa je progovorio o tome šta je rešenje koje su našli kada je reč o degradiranju njega kada se umeša u neki sukob:

- Naš odnos je svakako mimo drugih relacija, ali ne mogu da kažem da se nismo dogovorili, jer kada je bila ona rasprava kada je Ivan bio ogavan i jadan, ona je pričala: "Jeste, da"...Ona mi je pokazala da je naš dogovor uspešan, jer kada se Anđela iznervira, onda se i njeni iznerviraju, pa i njeni fanovi i ništa nismo dobili tada da se iznerviraju zbog jednog mentola. Na njegove uvrede može slobodno da mu kaže: "Da, hvala"...Nemam pojma što mu smetam, niti je mlađi, niti bolji, niti uspešniji. Eventualno bih mu dao da mi obriše cipele, hoće da me otera u crveno, ali se za sada jako dobro držim, niti je uspeo da me poremeti. Mentalno sam zabetoniran što se sr*nja tiče. Ako uspem da zataškam Anđelu, da se ne peca na neke stvari, ja sam uspeo.

- Šta se dešava sa Enom, u kakvom ste odnosu - pitao je Tanasijević.

- Top, danas smo pričali i blejali, dao sam joj savete šta da radi sa Pejom...Neću da joj uzmam ništa za zlo. Rekao sam joj da ga zavodi i da ga mami i da čuva to kada ga omami i pridobije, a ne da ide okolo i da pravi sr*nja - rekao je Marinković.

- Kako reaguješ na Miljaninu reakciju na nominacijama kada si joj sve ono rekao - pitao je voditelj.

- Ja sam to morao da kažem, meni te lezbijske scene nisu fascinante, ali da se ona služi detetom zarad provokacije Jelene i ono što je rekla, kao majka bolesna, da neko tu umre, fuj! Ja sam hteo da joj skrenem pažnju pred svima, ja sam udario na Miljanu iz najbolje namere. Ona je rekla da ja hoću da je ogadim narodu, ne, ja hoću da se to više ne dešava...Miljana voli da bude najbolja u svemu, ona je jaka kao konj u nekim stvarima i volela bi da svuda bude prva, sve bi ona volela da je najbolje, šta ja sada da radim s tim? - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić