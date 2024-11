Nedostaje mi: Slađa otvorila dušu o odnosu sa Najom, otkrila koliko joj treba da zaboravi na njega! (VIDEO)

Nije joj lako!

Slađa Lazić priznala je Luki Vujoviću da joj nedostaje Nikola Škatarić Najo, iako su imali jako turbulentan odnos i on nikad nije želeo da je prihvati za devojku.

- Bilo je lepo kako ste se šalili, varnice su više bile inat - rekao je Luka.

- Nedostaje mi, moram da priznam, ali za tri dana neće. Mi se naljutimo, ali nismo mogli da tri sata ne pričamo. On je zbog Kačavende razdvojio krevete. Ljubio se sa Saškom, meni govorio da se ljubimo zajedno. On se ljubio sa njom na žurki, baš se ljubio. Rekao je da mu se sviđa Teodora. Novi Đole mi poklonio parfem, on je tad izgoreo - dodala je Slađa.

Autor: A. Nikolić