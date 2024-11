Nije joj jasno njegovo pitanje!

Enu Čolić iznerviralo je pitanje Uroša Stanića, kad je želeo da sazna kako je upoznala Mateju Ignjatovića, brata pevačice Anđele Ignjatović Breskvice.

- On ništa ne zna. Pitao me gde sam ga upoznala bivšeg dečka, Breskičinog brata. Šta je sa ljudima? Nisu svesnu kako Beograd funkcioniše, mene više ljudi zna nego njega. Kad se krećeš, kako je to čudno? On nije mali kao što priča - rekla je Ena.

Autor: A. Nikolić