Pala joj roletna: Ena izgorela od besa, saznala da joj Baki radi iza leđa i Peju nabacuje drugim devojkama! (VIDEO)

Poludela kad je čula detalje!

Ena Čolić pobesnela je zboh Bakija B3 jer utiče na Jovana Pejića Peje da radi stvari koje njoj jako smetaju.

- Da li se pitao da li ja imam šolju? Nije se pitao, nego se pitao Munja. Nije on tu kriv, nego Baki. Je l' ovo Bakijeva činija? Uzeću da obrišem i poklonim nekome. Ja sam za te stvari ljubomorna, kad nisam prioritet, a ne da nekome kaže da je lep. Ja sam sa njom okej, ali poenta je u njemu - besnela je Ena.

- Baki je juče pred spavanje šuškao Peju za neke ribe. Meni je to bezazleno, oni su seli i kaže Baki: "Dođi, imam sina za tebe", a ja sam rekla da mi se više sviđa tata i da ne igra sa mnom rijaliti. Rekla sam mu: "Nemoj ja da te provozam" - dodala je Slađa.

- On misli da sam ga lansirala, pa će on sad da ga gura svuda. Ja sam pametnija od Bakija 300 puta. Možda i bolje da tako nešto napravi, pa da ga precrtam. On ako sedne sa njom za mene više ne postoji. Da li si normalna? Ja gledam sebe u ogledalo i ložim se - rekla je Ena Čolić.

- Da li se Baki loži na tebe? Svi su ovde imali žene - poručila je Slađa.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić