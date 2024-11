To je moja mala tajna: Anđela se otvorila Gastozu, zajedno skovali plan za sukobe sa Ivanom Marinkovićem! (VIDEO)

Sad znaju kako će da se bore s njim!

Anđela Đuričić prenela je Nenadu Marinkoviću Gastozu sve detalje razgovora sa Darkom Tanasijevićem u "Šiša baru".

- Opisivala sam kakav si muškarac, po meni, ali ne mogu to da ti odam. Previše ti ja laskam - govorila je Anđela.

- Kaži, ajde pričaj lepo - dodao je Gastoz.

- To je moja mala tajna. Rekla sam da se ne libiš da pokažeš svoje emocije i da stvari koje radiš sa voljom i željom, takav si. To su osobine pravog muškarca. Rekla sam da ne znam da li si pravi muškarac za mene, ali opisno jesi. Vidiš, sad si izvukao iz mene. Da li mi je bila neprijatna tvoja rasprava sa Enom, to je tvoja drugarica 10 godina - nastavila je Anđela.

- Ljubavi, mi se znamo preko interneta i imamo iste ljude - dodao je Gastoz.

- Mislim da je to vaše i da je to bilo tako dobro da ne bi ovako izgledala prva rasprava jer biraš reči kad ti je neko drag. Tu se onda bolje vidi vaš odnos, neću da se mešam jer se ona meni posle izvinila - govorila je Đuričićeva.

- Kakvo je tebi branjenje Terze od Sofije? Da li ti je to normalno? - pitao je Gastoz.

- Misliš kad krene da psuje sve živo? To mi nije normalni ni za koga, kad krene da psuje to živo nikako mi se ne dopada. Može da se brani argumentima, a to vređanje mi se nikako ne dopada. Za Ivana sve na sprdnju i smeh, nikako drugačije jer mu je to najveća hrana. Sprdaćemo se, on je takav lik i sa njim samo treba znati kako - rekla je Anđela.

- Kad te sprdnja za prd*že i p*šenje, hteo sam da ti kažem šta da mu odgovoriš, ali nema veze. Budi dama, nemoj na moj džukački jezik - dodao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić