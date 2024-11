Haos zbog Miljaninih procenata: Kulićeva uputila jasnu poruku, Matea joj zadala novi udarac! (VIDEO)

Buran početak Mićine "Igre istine"!

Nakon izbacivanje Lepi Mića je započeo "Igru istine", a prvo pitanje postavio je Jeleni Ilić.

- Kako komentarišeš procente? - pitao je on.

- Mi smo shvatili da je Miljana dobila informaciju od Odabranih da je nominovan Soni i da je zbog toga od petka molila ljude da njoj daju glas da bi pokazala navodno Ivanu koliko je jača od njega. Ja verujem ljudima, jer znam da je tražila ljudima da je ne ostavljaju u kući - govorila je Jelena.

- Taumačenje je smešno jer nekad 1% može da bude više od 60%. Miljana jeste tražila da ode u izolaciju, ali od koga kod da je tražila nije dobila - rekao je Marko Đedović.

- Stefane, da li su ovo očekivani procenti? - pitao je Lepi Mića.

- Naravno da je očekivano, mislim da njoj ni ljudi nisi zamerili ovo sa Mateom i da ona ima jaku podršku - rekao je Karić.

- Šta sam uradila i kakve sam postupke imala ovo je vrh - dodala je Miljana.

- Ja nisam hteo da se igram, ali želim da čestitam Miljani i nadam se da će biti iskrena do kraja. Soni 10% sa Miljanom, svaka čast on je sad u egalu sa Ivanom i Jelenom, a možda čak i jače - komentarisao je Gastoz.

- Postavila sam je da bi rekla da je strejt i da nije lezbijka - rekla je Milica Dugalić.

- Miljana ne bi izašla iz ovog odnosa da ja to nisam potencirala. Mi smo pričale preko pokrivača, uhvatila me je dole i videla da plačem jer su mi pred očima bile slike moje bivše devojke i mene. Ona me je pitala kako bi bilo da kaže da njoj fali Zola. Ja sam stavila tačku - govorila je Matea.

Autor: A. Nikolić