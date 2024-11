Osman Karić je neko ko je je britkog jezika i ko godinama unazad pomno prati najgledaniji rijaliti svih prostora ''Elitu'', te tako i često komentariše najaktuelnija dešavanja.

Tako je i ovog puta za portal Pink.rs izanalizirao sve najaktelnije teme koje tresu Belu kuću. On se za početak osvrnuo na odnos Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić koji je razdrmao javnost, obzirom da niko nije bio upućen u ovu 'ljubavnu' priču.

- Kao što smo već mogli da čujemo Aleksandru, možemo zaključiti da se poigrava sa Ivanom u želji da dobije zadatak i ispuni ga zarad viđanja svoje ćerke, što je donekle i opravdano. Ivan naravno za to ne zna, pa će samim tim Aleksandrin zadatak ako ga uopšte i dobije biti jako zanimljiv. Slažem se da Ivanu tako nešto i treba, dosta se on sladio tuđom nesrećom i kojekakvim greškama drugih rijaliti igrača, sad je red da on bude ta ovčica. Što bi se reklo, dok je ovaca biće i šišanja. Naravno tu će pokazati koliko mu je zaista stalo do Jelene ili nije u ovom slučaju. Jelena iako nema prava da mu ljubomoriše, ako uzmemo u obzir šta je sve ona njemu uradila i sa koliko njih, ipak će pokušati da ljubomoriše, plače i glumi žrtvu.

Osman se potom i osvrnuo na odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze koji traje od početka rijalitija, a negde su svi i čekali da čuju njegov sud na ovu temu obzirom da je u dobrim odnosima sa Terzom:

- Devojku koja voli novac, popularnost i samo sebe ,mogu slobodno nazvati Sofiju. Moje je mišljenje da Terzu voli tek toliko da bi imala neku priču u rijalitiju koju je i dobila samim ulaskom sa Terzom u vezu kada nije razmišljala ili jeste, a nije je bilo briga za njegovu i tada verenicu koja je u drugom stanju i čeka bebu. Terza,slep pored očiju, vidi sve što Sofija radi, ali mu je lakše da laže sebe .Svestan je šta je uradio, ali sad nema nazad.

Takođe je prokomntarisao ljubavnu priču Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza koji su mnogima postali omiljeni ljubavni par Bele kuće, a neki su im čak dodelili i epitete 'najiskrenijih', te je to uradio i Osman:

Anđela i Gastoz, to je ljubavna idila baš onakva kakva i treba da bude. Sve ide svojim tokom, nisu ušli preko noći u vezu, još uvek obostrano opipavaju jedan drugog i ne glume lažnu ljubav. Vidi se obostrana emocija.

Za sam kraj, Osman je neko ko poznaje i Jovana Pejića Peju obzirom da su on i Stefan Karić dobri drugari u spoljnom svetu, pa je otkrio i kako gleda na njegov odnos sa Enom Čolić koji je sve turbuletniji danima iza nas:

Peja mlad dečko, ima ljubavnog iskustva zato se i ne prepušta Eni na prvu loptu. Jednostavno se plaši svoje emocije koju ima prema Eni, pa se samim tim i boji da uđe sa njom u neku ozbiljniju vezu. Jednostavno joj ne veruje zbog nekih njenih ishitrenih postupaka koje je napravila u samom početku. Za Enu mogu slobodno reći da je elokventna, rečita, da zna da se odbrani i izađe iz nekih situacija za koje je kriva, time što će okriviti nekog drugog i opravdati sebe, što joj često i polazi za rukom. Ena je devojka koja ima životnog iskustva, žena koja je samoljubiva, slatkorečiva, žena koketa, žena koja se smeje i kada joj nije do smeha. Taj smeh, osmeh govori sve o njoj, jer taj smeh je odbrambeni mehanizam, retko kad iskren, ali često ironičan i neurotičan.

Autor: N.Panić